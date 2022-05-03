«Ак Барс» объявил об уходе Даниила Журавлева. Защитник перейдет в «Колорадо»
22-летний защитник Даниил Журавлев продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. Об этом официально объявила пресс-служба казанского «Ак Барса». Новым клубом хоккеиста станет «Колорадо Эвеланш».
«Ак Барс» благодарит Даниила за игру в Казани и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы казанцев.
Журавлев воспитывался в системе «Ак Барса» с 12 лет, куда перебрался из спортивной школы нижегородского «Торпедо».
В составе «Ак Барса» защитник провел 133 матча в Континентальной хоккейной лиге. Вместе с командой Даниил стал серебряным призером чемпионата России (2020).
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