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«Ак Барс» объявил об уходе Даниила Журавлева. Защитник перейдет в «Колорадо»

13:18, 03.05.2022
«Ак Барс» объявил об уходе Даниила Журавлева. Защитник перейдет в «Колорадо»
Фото: ak-bars.ru

22-летний защитник Даниил Журавлев продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. Об этом официально объявила пресс-служба казанского «Ак Барса». Новым клубом хоккеиста станет «Колорадо Эвеланш».

«Ак Барс» благодарит Даниила за игру в Казани и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы казанцев.

Журавлев воспитывался в системе «Ак Барса» с 12 лет, куда перебрался из спортивной школы нижегородского «Торпедо».

В составе «Ак Барса» защитник провел 133 матча в Континентальной хоккейной лиге. Вместе с командой Даниил стал серебряным призером чемпионата России (2020).

Эрик Добролюбов
СпортХоккей Татарстан

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