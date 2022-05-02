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Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии во втором товарищеском матче

18:36, 02.05.2022
Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии во втором товарищеском матче
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Сборная России обыграла команду Белоруссии во втором товарищеском матче в Туле. Встреча завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0).

Голы в составе россиян забили Илья Сафонов (11-я минута), Данил Башкиров (12) и Марат Хайруллин (65). У белорусов отличились Егор Чезганов (41) и Виталий Пинчук (60).

В конце февраля совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Они не выступят на чемпионате мира в Финляндии, юниорском и молодежном первенствах мира, а также на женском чемпионате мира.

Татьяна Леухина
СпортХоккей

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