Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии во втором товарищеском матче
Сборная России обыграла команду Белоруссии во втором товарищеском матче в Туле. Встреча завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0).
Голы в составе россиян забили Илья Сафонов (11-я минута), Данил Башкиров (12) и Марат Хайруллин (65). У белорусов отличились Егор Чезганов (41) и Виталий Пинчук (60).
В конце февраля совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Они не выступят на чемпионате мира в Финляндии, юниорском и молодежном первенствах мира, а также на женском чемпионате мира.
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