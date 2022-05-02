В Челнах две сторублевые банкноты выставили на продажу за 8 миллионов рублей

В Набережных Челнах на продажу выставили 100-рублевые купюры по цене в несколько миллионов рублей, объявления разместили на одном из бесплатных сайтов.



Так, две коллекционные купюры «Сочи-2018» продаются за восемь миллионов рублей. Автор объявления указал, что купюры, выставленные на продажу, новые и он согласен отдать их за представленную цену, без торга.

Это самое дорогостоящее объявление в категории. Жители автограда публиковали аналогичные объявления, но с более скромными суммами. На сайте также есть объявление о продаже купюр «Сочи-2018» номиналом 100 рублей за 1 миллион рублей.

Маргарита Головатенко