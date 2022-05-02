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В ДНР сообщили об эвакуации более 100 человек с «Азовстали» в Мариуполе

13:10, 02.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В ДНР сообщили об эвакуации более 100 человек с «Азовстали» в Мариуполе
Фото: кадр видео

С территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали более ста человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

— С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе несколькими группами эвакуирован 101 человек, в том числе женщины и дети, — сказано в распространенном штабом сообщении.

Освобожденных гражданских лиц эвакуировали в населенный пункт Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь.

Вчера в Минобороны России заявили, что с территории мариупольского комбината «Азовсталь» удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 мирных жителей.

Днем СМИ сообщили, что с «Азовстали» эвакуированы 40 мирных жителей. Накануне две группы гражданских лиц вышли из домов рядом с комбинатом. Также вчера СМИ заявили об эвакуации с территории завода 25 человек, среди которых были 19 взрослых и шесть детей младше 14 лет.

Маргарита Головатенко
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