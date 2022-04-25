В Челнах план по вакцинации населения от COVID-19 выполнили почти на 90%

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах прививку от коронавируса сделали 295 тысяч человек, что составляет 89,6% от плана. Полный курс вакцинации завершили 227 597 челнинцев, сообщается на официальном сайте города.

Как рассказала заместитель руководителя городского управления здравоохранения Айгуль Бурганова, с начала пандемии COVID-19 в Челнах выявили 16 621 случай заболевания инфекцией. Выздоровели 6,2 тысячи человек.

Фото: Ринат Назметдинов

Бурганова уточнила, что сейчас в городе по прежнему работает один провизорный госпиталь — инфекционная больница.

В субботу президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что уровень заболеваемости COVID-19 в республике снизился на 4,2%, есть болеющие в легкой форме. По данным портала стопкоронавирус.рф, за неделю коллективный иммунитет к инфекции в регионе снизился на 0,8%, до 44,1%.



В целом по России уровень коллективного иммунитета составляет 43,7%, неделей ранее этот показатель оценивался в 45,2%. С начала массовой вакцинации против коронавируса в стране прививку от инфекции сделали более 90,3 млн россиян.

Диана Жиленкова