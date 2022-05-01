Глава МИД России обвинил Запад в краже $300 млрд из-за выплат за газ и нефть

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад украл у России $300 млрд, большая часть которых получена за поставки газа и нефти. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам министра, это стало возможным, потому что компания «Газпром» была вынуждена хранить деньги на своих счетах в западных банках. Он добавил, что сейчас России предлагают продолжать торговать как раньше, а деньги при этом будут оставаться лежать в тех же местах. Поэтому Москва предложила, чтобы поставки считались оплаченными не тогда, когда поступят евро или доллары, а когда они будут конвертированы в рубли.

Лавров отметил, что Россия не намерена терпеть воровские привычки стран Запада и не позволит красть свои деньги.

Фото: realnoevremya.ru

В марте президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. На днях Лавров рассказал, что большинство ключевых партнеров России, которые покупают газ, перешли на расчет в рублях.

Дарья Акимова