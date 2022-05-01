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В Казани начали запускать фонтаны

17:23, 01.05.2022
В Казани начали запускать фонтаны
Фото: Давид Казанский

Сегодня в Казани начали запускать фонтаны. Об этом «Реальному времени» сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Фонтаны запустили в Лядском и Ленинском садах, около театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, где расположен памятник артисту балета Рудольфу Нуриеву, а также на площади у ДК железнодорожников в Юдино.

Фото: Надежда Плотникова

В прошлом году в мэрии Казани показали, как проходили работы по установке самого большого фонтана в городе — на озере Нижний Кабан. Его расконсервация заняла до двух недель, установили все 24 насоса за четыре дня. Фонтан переместили на воду при помощи крана, а буксировка до места заняла до полутора часов.

Первые три фонтана в 2021 году запустили в Казани в середине апреля. Сезон начали «Голуби» и «Русалка» на улице Баумана и фонтан на площади перед ДК железнодорожников в Юдино.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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