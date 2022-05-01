В МЧС рассказали подробности про буксир-толкач, получивший пробоину на Каме

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В ГУ МЧС России по Татарстану рассказали подробности про буксир-толкач, который получила пробоину на реке Каме недалеко от Набережных Челнов. Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что он врезался в пристань и загорелся.

По данным ведомства, буксир-толкач «Николай Чувашев» с четырьмя порожними баржами совершал рейс Чистополь — Чайковский. Выходя из Нижнекамского шлюза, на границе верхнего подходного канала из-за ветра движущийся состав барж вышел за пределы левой кромки судового хода и коснулся грунта. Буксир получил пробоину в машинном отделении.

Отмечается, что нет ни пожара, ни разлива топлива, ни пострадавших. Помощь МЧС не требуется. Отцепленные баржи находятся рядом с берегом, на якоре. Буксир-толкач носом пришвартовали к берегу, проводятся работы по заделыванию течи и откачке воды. Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

Также следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следкома России проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку в связи с потоплением баржи на Каме. На место выехал Камский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа линейного отдела полиции Набережных Челнов МВД России.



Дарья Акимова