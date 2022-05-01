Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку после потопления баржи на Каме

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку в связи с потоплением баржи на Каме. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, буксир толкач «Николай Чувашев», принадлежащий пермскому ООО «Кама круиз», двигал четыре порожние баржи из Нижне-Камского района гидротехнических сооружений и судоходства. После шлюзования буксир с баржами прошел подходный канал и его снесло течением за пределы судового хода.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В районе 1649,3 км левого берега реки Камы буксир получил повреждение нижней части судна, в результате этого произошло затопление машинного отделения судна. Сейчас воду откачивают. Разлива нефтепродуктов и пострадавших нет. Движение других судов не нарушено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место выехал Камский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа линейного отдела полиции на транспорте управления МВД России по Набережным Челнам.

Возгорание на борту не подтвердилось, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Татьяна Леухина