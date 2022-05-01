В соцсетях сообщили, что недалеко от Челнов баржа врезалась в пристань и загорелась — в МЧС это опровергли

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Набережных Челнах баржа врезалась в пристань и загорелась, проплыв плотину на Каме. Об этом сообщает telegram-канал Mash Iptash. По словам очевидцев, люди на барже смогли эвакуироваться — они спрыгнули в шлюпки. После крушения баржа села на мель и начала тонуть.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ «Реальному времени» опровергли факт возгорания и столкновения:

— В 12:46 1 мая поступило сообщение о том, что буксир-толкач «Николай Чувашев» с четыремя порожними баржами №3102, 3103, 3104, 3506, совершал рейс Чистополь — Чайковский. После выхода из Нижнекамского шлюза на границе верхнего подходного канала под действием северо-западного ветра движимый состав барж вышел за пределы левой кромки судового хода в районе 1649,3 км реки Кама и коснулся грунта, буксир получил пробоину в машинном отделении, Разлива топлива нет, пожара нет, пострадавших нет. Помощь МЧС не требуется.



Приволжская транспортная прокуратура начала проверку в связи с транспортным происшествием на реке Каме.

Татьяна Леухина