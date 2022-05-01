В Казанском кремле представят премьерные показы театра национальных костюмов

В Казанском кремле, в здании Присутственных мест, стартуют премьерные показы Театра национальных костюмов. Они будут проходить на протяжении всех майских праздников.

Жители и гости города смогут познакомиться с историей татарского костюма в интерпретации современных дизайнеров.

Фото: kzn.ru

На самом показе представят 35 образов из коллекции конкурса «Мисс Татарстан» разных лет, презентационных национальных костюмов, которые были представлены на мировых площадках конкурсов красоты. Все образы создали татарстанские дизайнеры. Помимо женских образов на подиуме была представлена мужская коллекция одежды. В здании Присутственных мест планируется в будущем создать площадку, которая объединит всех дизайнеров республики.

Показы национальных костюмов будут проходить в дни майских праздников в здании Присутственных мест (1-й подъезд). Мероприятие будет проводиться дважды в день — в 15:00 и 19:00 1, 2, 3, 7, 8, 9 мая, сообщается на сайте мэрии города.



Подробнее о культурных событиях в Казани, которые должны состояться в мае, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Татьяна Леухина