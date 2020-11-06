Путину рассказали о самом пожилом участнике сентябрьских выборов — он из Татарстана

Глава Центризбиркома РТ Элла Памфилова рассказала президенту Владимиру Путину о самом пожилом участнике прошедших выборов — депутате Иске-Рязяпского сельского поселения Спасского района Татарстана Зиннатуле Гизатуллине.



Фото: kremlin.ru

«Еще есть уникальный у нас человек. Если сейчас говорили про 18 лет, то он самый старший, ему на днях, 7 ноября, исполнится — сколько вы думаете? — 96 лет. Это Гизатуллин Зинатулла Гизатуллович, он учитель, имеет орден, кавалер ордена Отечественной войны, прошел войну, до сих пор трудится директором музея в Татарстане, школьного музея. Уникальные люди», — поделилась глава ЦИК с Путиным.

В ответ Путин пожелал ему крепкого здоровья.

Ранее в Татарстане предложили проводить все выборы в течение нескольких дней.

