Хуснуллин заявил, что лимит льготной ипотеки остается прежним

Максимальная сумма льготного ипотечного кредита остается на прежнем высоком уровне, несмотря на снижение ставки до 9%. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Лимиты ипотечных кредитов в 12 млн для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и кредитный лимит в 6 млн для всех регионов сохраняются, пояснил он.

Сегодня президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%. Также он выразил мнение, что действие программы льготной ипотеки необходимо продлить до конца текущего года.

Татьяна Леухина