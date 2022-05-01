Жители Казани, Москвы и Новосибирска чаще других россиян планируют в мае отдых за границей

Жители Казани, Москвы, Новосибирска планируют отдых на майские праздники за границей чаще других. Об этом говорится в исследовании сервиса Ozon Travel.

Отдых за рубежом планирует 17% новосибирцев, 6% казанцев и москвичей, 5% петербуржцев. В топе направлений оказались: Армения, Турция, Израиль, ОАЭ и Киргизия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отдых на море на майские праздники выбрали только 9% опрошенных, 45% предпочитают отдых с выездом на природу, еще 15% респондентов планируют посетить городские экскурсии.

В число популярных городов для внутреннего туризма вошли: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, передает «РИА Новости».

Ранее Казань оказалась среди трех самых популярных городов, куда собираются на майские праздники жители России. Доля бронирований жилья в столице Татарстана среди популярных туристических городов составляет 10%. На первую половину майских праздников отели Татарстана оказались 100% загружены, сообщали в Госкомитете РТ по биоресурсам.



Татьяна Леухина