Казань вошла в тройку самых популярных направлений на майские праздники в России

Фото: Максим Платонов

Казань оказалась среди трех самых популярных городов, куда собираются на майские праздники жители России. Об этом сообщает пресс-служба портала по поиску жилья для отдыха «Суточно.ру».

Доля бронирований жилья в столице Татарстана среди популярных туристических городов составляет 10%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 3%. Кроме того, на столько же возросла средняя цена на аренду и составила 4 490 рублей за сутки.

На период с 29 апреля по 3 мая пришлось самое большое количество бронирований. В основном туристы резервируют жилье на трое суток.

Помимо Казани, в число популярных направлений на эти майские праздники вошли Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Сочи, Кисловодск, Калининград, Ярославль, Волгоград и Минск.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому исследованию, Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по спросу посуточной аренды квартир и домов на майские праздники. Республика занимает шестое место — на ее долю приходится 4% запросов. 92% татарстанских туристов ищут жилье в Казани.

Дарья Акимова