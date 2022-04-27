Отдых на базах и в санаториях Татарстана подорожал на кешбэке — в Казани озвучили планы на турсезон

Фото: Максим Платонов

Фестивали, новые локации и способы путешествий

Сегодняшняя геополитическая обстановка, закрытие ряда стран для российских туристов и высокие цены на еще недавно доступные зарубежные авианаправления стали драйвером для высокого спроса на внутренний туризм. В последние годы одним из популярных направлений у россиян стали Казань и Татарстан. Что подтверждает 100%-ная загрузка отелей столицы республики на первую череду майских праздников. Об этом сегодня рассказал председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов. Правда, загруженность на период с 7 по 10 мая пока не такая высокая — около 80—85%.



Делать прогнозы о том, сколько туристов смогут посетить Татарстан с мая по сентябрь, он традиционно не стал, предложив подвести итоги нового туристического сезона осенью:

— Цыплят по осени считают, я всегда так говорю. Давайте майские праздники проживем, поймем, сколько к нам приедут туристов — мы ожидаем их большое количество, загрузка гостиниц уже очень высокая.

Делать прогнозы о том, сколько туристов смогут посетить Татарстан с мая по сентябрь, Сергей Иванов традиционно не стал, предложив подвести итоги нового туристического сезона осенью. Фото: tourism.tatarstan.ru

Глава Госкомитета рассказал о новых программах для путешественников и напомнил о тех, что действовали в прежние годы, но продолжатся и в этом сезоне. Среди них — чартерный рейс в Казань из Санкт-Петербурга, о которых «Реальное время» писало подробно ранее. Количество туристов из Питера, выбирающих местом отдыха республику, находится сегодня на втором месте после москвичей, заметил Иванов. Первый самолет с жителями Северной Пальмиры прилетит уже 29 апреля, в целом рейсы будут осуществляться два раза в неделю.

— Мы надеемся, такие рейсы будут продолжать летать все лето — пока стоит до середины июня. Загрузка на этих первых рейсах уже 100%. Мы уверены с туроператором, что сможем продлить эту чартерную цепочку до конца августа или до сентября, может быть, даже до октября месяца. Два раза в неделю, — заявил он.

Количество туристов из Питера, выбирающих местом отдыха республику, находится сегодня на втором месте после москвичей, заметил Иванов. Фото: Максим Платонов

Аналогичные чартеры продолжат летать и из Москвы — первый ожидают также в эту пятницу. Спрос на них не снижается — загрузка рейсов до 100%.

Цены на путевки в здравницы взлетели на четверть

В Татарстане сегодня действуют 40 санаторно-курортных учреждений, из которых самыми востребованными считаются половина, отметил президент ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев. В основном они базируются в Казани, Набережных Челнах и в юго-восточной части республики. Это как частные, так и ведомственные здравницы.

Спрос на путевки в санатории уже растет, даже несмотря на то, что их стоимость по сравнению с прошлым летом выросла от 15 до 25%, — продано 60% и более, в некоторых санаториях 35—40% броней уже закрыты, подчеркнул Терентьев. При этом он заметил, что если больше спрос не будет, то существует вероятность снижения стоимости. Если же, напротив, запросы вырастут, то, соответственно, вверх пойдет и ценовая планка.

Спрос на путевки в санатории уже растет, даже несмотря на то, что их стоимость по сравнению с прошлым летом выросла от 15 до 25%. Фото: Максим Платонов

Свою роль в популярности оздоровительного отдыха сыграл дополнительный этап туристического кешбэка, когда продажи путевок продлили до конца июня, и то, что республиканские здравницы довольно активно участвуют в федеральной программе, пояснил он.

«Начиная с мая и заканчивая сентябрем, можно найти себе новый маршрут»

Те, кто предпочитает наземный вид передвижения, могут отправиться в путешествие на поезде. Для них сформированы различные маршруты в рамках программы «Яркие выходные в Приволжье». Как и в случае в чартерами, туристам предлагают полный пакет. Так, жители ПФО, в том числе и татарстанцы, могут выбрать разнообразные маршруты и побывать, например, в Самаре, Нижнем Новгороде, Кирове или Ижевске.

Помимо этого, в тур по железной дороге можно будет отправиться на ретропаровозе — с паровой тягой, рассказал гендиректор АО «Содружество» Азат Ахметшин. Его планировали запустить к майским праздникам, но помешали нерешенные технические вопросы с самим паровозом и с инфраструктурой, связанной с ним. Предположительно, в пробный рейс ретропаровоз отправится в конце июня — начале июля, отметил Ахметшин. Курсировать он будет по маршрутам Казань — Свияжск и Казань — Юдино. Для последнего разработана программа в честь 150-летия Горьковской железной дороги с посещением музея станции, ряда предприятий и детской железной дороги.

Ретропаровоз планировали запустить к майским праздникам, но помешали нерешенные технические вопросы. Фото: commons.wikimedia.org

— Данный вид туристического маршрута планируется перевести на постоянную основу. В настоящее время снят с постамента и направлен на ремонт пассажирский паровоз, который работал в 50-е годы в Советском Союзе, к концу года он должен пройти необходимые виды капремонта. И, думаю, со следующего года он появится на наших постоянных маршрутах, — заявил Ахметшин.

Актуальными остаются и речные круизы — по Волге и Каме. Направление зависит от интересов путешественника и размера кошелька. Также продолжат свое действие туры выходного дня — например, остается программа «1000 и 1 удовольствие за выходные», в которой участвуют 10 муниципальных районов Татарстана, известных своими историческими или архитектурными достопримечательностями.

Любителей активного отдыха ждут на Всероссийском фестивале автотуризма. Он пройдет с 3 по 5 июня на территории Болгара. В начале августа можно побывать на традиционной Спасской ярмарке. Местом сбора мастеров народных промыслов, ремесленников со всей страны по-прежнему остается Елабуга. А в середине июля там же, на Шишкинских прудах, состоится фестиваль классической музыки «Летние вечера в Елабуге». В середине августа туристов снова соберет Великий Болгар, где организуют фестиваль средневекового боя с конным турниром, мастер-классами и соответствующей кухней.

В середине августа туристов снова соберет Великий Болгар, где организуют фестиваль средневекового боя. Фото: realnoevremya.ru

— Призываю всех путешествовать по Татарстану. Не обязательно ехать далеко, лететь куда-то в дальние края — у нас действительно сейчас очень много интересных мест, много новых объектов размещения, интересных по контенту мероприятий, фестивалей. И по большому счету, каждые выходные, начиная с мая и заканчивая сентябрем, можно найти себе новый маршрут, место для посещения и в каждом из них — сервис, интересная программа и очень гостеприимные люди, которые вас ждут, — сообщил Иванов.

База отдыха за 2 тысячи и глэмпинг за 10 тысяч

Недоступность берега турецкого в прошлые два года из-за пандемии коронавируса сделала популярным отдых на природе. Второе рождение получают базы отдыха, пользовавшиеся спросом в Советском Союзе, растет интерес и к новому формату отдыха — кемпингу, экоотелям и глэмпингу. Если в прошлом году они смогли принять около 20 тысяч человек, то в этом сезоне ожидается порядка 75 тысяч отдыхающих, отметила руководитель Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Оксана Саргина.

В этом сезоне на базах отдыха и в глэмпингах ожидается порядка 75 тысяч отдыхающих, отметила руководитель Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Оксана Саргина. Фото: tatarstan.ru

Всего же путешественников и просто отдыхающих в Татарстане готовы принять почти 290 объектов различного формата отдыха — это 4,5 тысячи койко-мест. Правда, если сутки на базе отдыха обойдутся в 1,5—2 тысячи рублей, то так называемый гламурный отдых в глэмпинге или экоотеле не уступит по стоимости заграничному. Здесь ценовой разбег за сутки начинается от 10 тысяч рублей и выше — итоговая цена зависит от концепции и уровня сервиса, количества дней и прочих условий.

Также в этом году, отметила Саргина, к имеющимся объектам могут добавиться еще 30 новых локаций для отдыха на природе. Уже летом шесть из них — в Лаишевском, Верхнеуслонском, Рыбнослободском, Мамадышском и Бавлинском районах — примут первых постояльцев. Такой вид туризма предполагает не только традиционный шашлык или рыбалку клиентам — предлагают посетить СПА-процедуры, разнообразные банные комплексы, поплавать на яхте, сапбординг, вейкбординг, сплавы и другие активные виды отдыха.



Ангелина Панченко