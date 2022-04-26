Исследование: в апреле татарстанцы стали в 2,3 раза чаще приобретать товары для шашлыков и пикника

За первую половину апреля жители Татарстана стали в 2,3 раза чаще покупать товары для пикника и шашлыков в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба маркетплейса Ozon.

Чаще всего татарстанцы приобретают шампуры, мангалы, средства для розжига, мангалы-трансформеры и печи для казана. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года в начале апреля штучные продажи сухого горючего выросли в 5,4 раза, средств для розжига — в 15 раз, наборов шампуров — в 5,3 раза, мангалов — в два раза.

Также жители республики в этом году скупали в 15,5 раза чаще тандыров, чем в прошлом году. Популярностью пользуются и заслужили большие стационарные грили. Спрос на них стабилен каждый год.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В середине апреля в ГУ МЧС РФ по Татарстану заявили, что от шашлыков на природе жителям республики в этом году придется отказаться. Связано это с тем, что 2021 год был напряженным в плане борьбы с природными пожарами.

Дарья Акимова