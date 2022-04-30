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Премьер-министр Греции: Европа должна осторожно относиться к санкциям против России

21:23, 30.04.2022
Премьер-министр Греции: Европа должна осторожно относиться к санкциям против России
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа должна осторожно относиться к антироссийским санкциям, чтобы они не повредили странам ЕС больше, чем России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, экономические санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, значительны и уже дали результаты. Однако он отметил, что европейская экономика не может полностью отказаться от российского природного газа и немедленно заменить его другими поставщиками.

Он заявил, что Греция подготовила краткосрочный план энергетической достаточности, а также долгосрочный план обеспечения энергоносителями на основе возобновляемых источников энергии.

Фото: realnoevremya.ru

На днях в Еврокомиссии назвали последствия полного запрета на импорт российского газа. Он может обернуться серьезным энергетическим кризисом в ряде стран.

Дарья Акимова
ОбществоЭнергетикаПромышленность

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