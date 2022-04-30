В Татарстане проходит акция «Сад памяти», посвященная Великой Отечественной войне — видео

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В Татарстане проходит международная акция «Сад памяти», посвященная Великой Отечественной войне. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Она появилась в 2020 году. Ее цель — посадить 27 млн деревьев в память о всех погибших во время войны. Акция проходит по поручению президента России Владимира Путина.

Сегодня она прошла в Казани. 30 саженцев елей, рябин и тополей высадили в сквере по улице Воровского, у железнодорожного вокзала Казань-2. Одним из участников акции стал президент Татарстана Рустам Минниханов. Кроме того, деревья посадили и на территории Казанского танкового училища.

Акция также прошла в Высокогорском районе (здесь высадили 10 тысяч деревьев), в Нижнекамске (тысячу молодых берез), в Альметьевске на территории Миннибаевского лесничества (более 4 тысяч сосен).

«Сад памяти» будет проходить в республике до 22 июня. Планируется высадить более 1 млн деревьев.

В ближайшем будущем в сквере по ул.Воровского, у железнодорожного вокзала Казань-2 начнется строительство стелы «Казань — город трудовой доблести». Изначально сообщалось, что она будет установлена на Оренбургском тракте.



Дарья Акимова