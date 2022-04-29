Завтра на Оренбургском тракте в Казани ожидается затруднение движения в связи с проведением ифтара

Фото: Максим Платонов

В субботу, 30 апреля, с 16.00 в Казани на Оренбургском тракте может затрудниться движение. Это связано с проведением десятого республиканского ифтара, сообщает Госавтоинспекция города.



Ожидается большое количество гостей и участников мероприятия. Ифтар пройдет в международном выставочном центре «Казань Экспо», поэтому затруднение движения ожидается на выезде из города.

— Госавтоинспекция Казани просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Юбилейный ифтар пройдет под знаком 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Мероприятие рассчитано на 10 тысяч человек. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова