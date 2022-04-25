В Брянской области на территории нефтебазы произошел пожар

Минувшей ночью на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска загорелись резервуары. По данным ГУ МЧС России по региону, пожару присвоили повышенный ранг.

Сообщение о возгорании поступило в 02.00 мск. На место происшествия отправлены спецслужбы. Данные о наличии пострадавших не уточняются, передает ТАСС.

Брянская область находится на границе с Украиной. Недавно в регионе были обстреляны жилые дома. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, это сделали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Есть пострадавшие среди местных жителей, им оказали необходимую помощь.

Незадолго до этого в Брянской области со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска. В результате инцидента никто не пострадал, однако две машины беженцев получили повреждения.

11 апреля в регионе объявили желтый уровень террористической опасности на 15 суток. В таком случае гражданам рекомендуется воздержаться от посещения мест массового пребывания людей.



Диана Жиленкова