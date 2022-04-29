Марио Хезоня: «Сегодня в некоторых моментах игры мы выглядели растерянно»

Форвард казанского УНИКСа Марио Хезоня прокомментировал победный матч четвертьфинала Единой лиги ВТБ с «Автодором». Хорватский баскетболист признал, что его команда столкнулась с большими проблемами при игре на чужой площадке.



«Рады, что нам удалось завершить четвертьфинальную серию в трех матчах. С момента нашего последнего выездного поединка прошло достаточно много времени. Как следствие, сегодня в некоторых моментах мы выглядели растерянно. Проведем работу над ошибками и сделаем выводы. Впереди неделя на подготовку к полуфиналу», — сказал Хезоня.



В полуфинале Единой лиги казанская команда встретится с петербургским «Зенитом». Первые игры пройдет на паркете «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге 6 и 8 мая. Ответные игры в Казани должны пройти 11 мая в 20:00. Если потребуется, четвертая игра, то она состоится 13 мая в 20:00 на паркете «Баскет Холла».

Эрик Добролюбов