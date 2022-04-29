Гидрометцентр Татарстана зафиксировал в Казани превышение ПДК фенола
В воздухе Казани зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Татарстана.
Превышенный уровень загрязняющего вещества зафиксировал пункт наблюдения, расположенный на улице Болотникова. Концентрация фенола составила 0,013 мг/кубометр при ПДК 0,01 мг/кубометр. Наблюдения проводились с 13:00 28 апреля до 7:00 29 апреля.
Несколько дней назад в Вахитовском районе Казани зафиксировали повышенную концентрацию аммиака. Показатель составил 0,21 мг/кубометр при допустимом значении в 0,2 мг/кубометр.
В городе установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».
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