ДУМ Татарстана получило 810 мест на хадж в Саудовскую Аравию — это много или мало?

В этом году Духовному управлению мусульман Татарстана выделили квоту в количестве 810 мест на хадж в Мекку и Медину в Саудовской Аравии. Об этом стало известно в ходе заседания по организации поездки, проходившего в Москве под председательством уполномоченного по делам хаджа Комиссии по вопросам религиозных объединений правительства России Ильяса Умаханова.

Всего квоты на реализацию путевок в хадж распределили среди 11 ДУМ и координационных центров России. Также в ходе совещания были приняты к сведению правила совершения паломничества в 2022 году. Всем при сдаче документов необходимо будет предоставить сертификат о получении вакцины, признанной и утвержденной Минздравом Саудовской Аравии, а для посещения страны пройти тест на COVID-19 и уже на ее территории везде использовать маски.

Фото: Айрат Касимов

Всего российские мусульмане получили 11 318 мест, тогда как в 2020 году их было 25 500. Связано это с тем, что министерство по делам хаджа Саудовской Аравии сократило квоту на паломничество для всех стран — с 2 миллионов до 1 миллиона.

810 мест — это:

Чуть больше 7% от всех мест, выделенных мусульманам России в этом году.

от всех мест, выделенных мусульманам России в этом году. В 5,4 раза больше числа паломников из Татарстана, которые хотели совершить умру в месяц Рамазан — в святые места Саудовской Аравии планировали поехать 150 человек.

числа паломников из Татарстана, которые хотели совершить умру в месяц Рамазан — в святые места Саудовской Аравии планировали поехать 150 человек. В 2,2 раза меньше объема квоты для республики в 2019 и 2020 годах — тогда на Татарстан выделили по 1 800 мест.

объема квоты для республики в 2019 и 2020 годах — тогда на Татарстан выделили по 1 800 мест. На 210 мест больше , чем количество несостоявшихся хаджей из Татарстана в 2020 году — тогда через официального хадж-оператора республиканского муфтията путевки в Мекку и Медину приобрели 600 человек, однако из-за введения коронавирусных ограничений поездка не состоялась.

, чем количество несостоявшихся хаджей из Татарстана в 2020 году — тогда через официального хадж-оператора республиканского муфтията путевки в Мекку и Медину приобрели 600 человек, однако из-за введения коронавирусных ограничений поездка не состоялась. В 5,7 раза меньше мест, выделенных на хадж Дагестану — в этом году он получил 4 650 мест.

мест, выделенных на хадж Дагестану — в этом году он получил 4 650 мест. В 1,6 раза меньше квоты для ДУМ Чечни 2022 года — им выделили 1 320 мест.

квоты для ДУМ Чечни 2022 года — им выделили 1 320 мест. В 3 раза выше , чем квота для ДУМ Крыма — им досталось 270 мест.

, чем квота для ДУМ Крыма — им досталось 270 мест. На 230 мест больше , чем дали Координационному центру мусульман Северного Кавказа — 580 мест.

, чем дали Координационному центру мусульман Северного Кавказа — 580 мест. На 500 мест больше квоты для ДУМ Башкортостана — она составила 300 мест.

квоты для ДУМ Башкортостана — она составила 300 мест. В 2,4 раза меньше , чем составляла квота для Татарстана в 2010 году — 2 тысячи мест.

, чем составляла квота для Татарстана в 2010 году — 2 тысячи мест. В 1,4 раза меньше , чем количество паломников, которые поехали на хадж из Татарстана в 2017 году — 1 200 человек.

, чем количество паломников, которые поехали на хадж из Татарстана в 2017 году — 1 200 человек. В 1,8 раза меньше квоты на Татарстан в 2015 году — тогда республике выделили 1 500 мест.

квоты на Татарстан в 2015 году — тогда республике выделили 1 500 мест. На 90 человек меньше , чем отправились в паломничество от республики в 2016 году — их было 900.

Дарья Акимова