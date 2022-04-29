В частном строящемся доме в казанском поселке Аметьево загорелся утеплитель и стройматериалы

В казанском поселке Аметьево загорелись утеплитель и стройматериалы на вентилируемом фасаде строящегося частного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В 14.11 пожарные локализовали пожар на площади ориентировочно 50 кв. м.

По данным ГУ МЧС РФ по РТ, пожар произошел по ул. Моторной, 24. Пострадавших в результате инцидента нет.



Татьяна Леухина