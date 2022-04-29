В казанском Аметьево загорелся строящийся дом
В казанском Аметьево горит строящийся дом. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.
Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы соседним домам нет.
Пожар произошел по ул. Моторной, 24. Подробности происшествия выясняются.
На этой неделе в Казани произошел пожар на складе на Портовой улице. Огонь локализировали на площади 200 кв. м.
Татьяна ЛеухинаПроисшествияОбщество Татарстан
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