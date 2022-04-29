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Происшествия

В казанском Аметьево загорелся строящийся дом

14:02, 29.04.2022
В казанском Аметьево загорелся строящийся дом
Фото: realnoevremya.ru

В казанском Аметьево горит строящийся дом. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы соседним домам нет.

Пожар произошел по ул. Моторной, 24. Подробности происшествия выясняются.

На этой неделе в Казани произошел пожар на складе на Портовой улице. Огонь локализировали на площади 200 кв. м.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан

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