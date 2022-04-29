В Кремле заявили, что не приглашали зарубежных лидеров на День Победы в Москву

Москва в этом году не приглашала на празднование Дня Победы никого из зарубежных лидеров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали, — приводит ТАСС его слова.

Фото: kremlin.ru

Пока не планируется участие и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В этом году акция «Бессмертный полк» состоится в традиционном формате. В 2020 и 2021 годах она не проходила из-за пандемии коронавируса.

Татьяна Леухина