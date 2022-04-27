Силуанов допустил снижение добычи нефти в России на 17%

В этом году в России добыча нефти может снизиться на 17%. Об этом сообщил министр финансов страны Антон Силуанов.



— Мы понимаем, что если западные страны будут отказываться, будем искать другие источники потребления наших энергоносителей. Если в одном месте отказываются, будем продавать в другие места, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Как отметил глава Минфина, в прогнозах учитываются ситуации с курсом, объемами добычи и ценами на энергоносители. Однако то, как будут идти продажи в дальнейшем, на данный момент оценить сложно.

Несколько недель назад вице-премьер России Александр Новак допустил, что в апреле добыча нефти в стране может снизиться на 4—5% из-за смены логистики и финансовых сложностей.



Также в этом месяце генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что санкции против России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю. По его словам, восполнить потери этих объемов будет невозможно.



Диана Жиленкова