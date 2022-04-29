СИБУР приглашает старшеклассников принять участие в образовательной программе «Гранты СИБУРа»

Лицей «Сириус» и компания «СИБУР» открыли набор на совместную программу «Гранты СИБУРа». Победители отправятся в уникальный образовательный центр «Сириус» в Сочи осенью этого года на специальную программу, разработанную экспертами центра при участии специалистов СИБУРа.

Программа предусматривает тренинги и обучающие игры от преподавателей «Сириуса», встречи с представителями вузов-партнеров и топ-менеджерами СИБУРа.

К участию в программе приглашаются учащиеся 9, 10 и 11 классов общеобразовательных, специализированных школ, гимназий и лицеев.

География конкурса включает регионы присутствия СИБУРа: Амурская область, Воронежская область, Нижегородская область, Пермский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Томская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Срок подачи заявок — с 1 мая по 1 сентября.

— Для СИБУРа — создание новых возможностей для личного развития и социального роста школьников — один из важнейших приоритетов. Сегодня участники этой образовательной программы решают максимально приближенные к нефтегазохимическим реалиям кейсы, а завтра уже смогут воплощать технологии будущего на наших производствах. Встречи с топ-менеджерами и представителями вузов помогут ребятам оценить те перспективы, которые открываются для них в отрасли, а также наметить дальнейшую траекторию самостоятельной работы. И мы, и представители вузов-партнеров обязательно отметим для себя ярких, талантливых, с нестандартным подходом к решению задач школьников, — отметил Александр Сесоров, руководитель проектов профессионального развития «СИБУРа».

Подробная информация о конкурсе, порядке участия и требованиях к оформлению заявки размещена на сайте конкурса.