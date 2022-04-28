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В Татарстане за сутки подтвердились 220 новых случаев заражения коронавирусом

11:08, 28.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки подтвердились 220 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 220 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 28 апреля в Татарстане зафиксирован 144 191 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 138 114 человек, в том числе 253 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 972 человека, за эти сутки — ни одного человека.

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что в республике за сутки зарегистрировано 224 новых случая заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на 28 апреля читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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