В Татарстане за сутки подтвердились 220 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 220 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 28 апреля в Татарстане зафиксирован 144 191 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 138 114 человек, в том числе 253 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 972 человека, за эти сутки — ни одного человека.

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что в республике за сутки зарегистрировано 224 новых случая заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на 28 апреля читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова