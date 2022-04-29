Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса — частые неполадки наблюдались в Казани

В ночь с четверга на пятницу в работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои, согласно данным сервиса Downdetector.



По состоянию на 03.16 мск в работе мессенджера было зафиксировано более 500 отчетов о сбоях. Более активно о проблемах в функционировании сервисов сообщали жители Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга.

51% пользователей жаловались на проблемы с подключением к серверу, еще 33% — на работу приложения, 15% столкнулись с трудностями в получении сообщений.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе российские пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube. 57% пользователей пожаловались на неполадки в работе веб-сайта, у 37% некорректно работает приложение, у 6% возникли проблемы с видеотрансляцией.

Маргарита Головатенко