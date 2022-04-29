Аргентина продолжает переговоры о строительстве завода с КАМАЗом

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Аргентина продолжает переговоры о возможности строительства завода по сборке грузовиков КАМАЗ в республике, сообщил член аргентинско-российского делового клуба Поли Коусиньо.



Он подчеркнул заинтересованность аргентинской стороны в представлении КАМАЗа и строительстве завода. Он добавил, что в качестве места для строительства был предложен местный промышленный парк. Рассчитывается, что поставлять продукцию будут не только на местный рынок, но и в другие страны Южноамериканского общего рынка.

Коусиньо упомянул, что ситуация вокруг Украины не повлияла на желание аргентинской стороны реализовать проект:

— Существуют ограничения из-за санкций, которые ввели в отношении России, но мы понимаем, что это временно. Мы хотим начать строить отношения между КАМАЗом и Аргентиной уже сейчас, и я считаю, что это подходящий момент, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов и министр по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы на встрече обсудили возможности для расширения взаимодействия в нескольких областях. Минниханов отметил, что между Татарстаном и Мьянмой есть значительный потенциал для взаимодействия, в частности в машиностроительной отрасли.

Маргарита Головатенко