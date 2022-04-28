За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали более 19 тысяч человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию эвакуировали 19 442 человека, в том числе 4 468 детей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности с начала специальной военной операции российскую границу пересек 1 021 871 человек, включая 187 636 детей, а также 133 581 автомобиль, из них 2 708 — за последние сутки.

Фото: кадр видео Минобороны России

Кроме того, украинские националисты по-прежнему удерживают в заложниках в качестве живого щита 90 иностранцев. Также 75 иностранных судов из 17 государств остаются заблокированными в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и Мариуполя, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало группу для эвакуации мирного населения с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Днем ранее в ООН заявили, что президент России Владимир Путин согласился с привлечением организации и Международного комитета Красного Креста к эвакуации мирных жителей с «Азовстали».



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Диана Жиленкова