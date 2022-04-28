Linde распродает свои промышленные активы в России

Фото: RUPEC

Linde, немецкая транснациональная химическая компания с филиалами во многих странах мира, объявила о продаже своих промышленных активов в России, сообщает RUPEC.

— В первом квартале 2022 года объем продаж инженерных проектов для России, которые затронуты санкциями и, следовательно, будут свернуты, составил около $0,35 млрд. Linde приостановила любое развитие бизнеса и новых проектов, сворачивает свою деятельность в России, прекратив поставки некоторым клиентам и начав процесс продажи промышленных активов, чтобы уменьшить свое присутствие в стране, — отмечается в сообщении Linde.

В России Linde принадлежит предприятие по выпуску промышленных, специальных и медицинских газов Linde Gas Россия и инжиниринговое подразделение «Линде Инжиниринг Рус».

В сентябре 2021 года «Русхимальянс», Linde GmbH и Renaissance Heavy Industries LLC заключили ЕРС-контракт на строительство завода по сжижению природного газа в составе газоперерабатывающего комплекса в районе Усть-Луги.

Также у Linde заключены контракты на выполнение различных работ на проектах Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса.