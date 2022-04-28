Синоптики предупредили татарстанцев о тумане ночью и утром в пятницу

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики о неблагоприятных погодных условиях в пятницу. Об этом сообщается на сайте организации.

Ночью и утром 29 апреля на территории Татарстана местами ожидается туман.

Фото: pixnio.com

Осадков не прогнозируется. Ночью похолодает до +2..-3 градусов, при прояснениях до -6˚, днем ожидается до +7..+12˚. Преимущественно без осадков.

Сегодня днем температура воздуха в Казани составит +9..+11 градусов, в Набережных Челнах +12..+17 градусов, в Чистополе +9..+13 градусов, в Буинске +8..+13 градусов, в Альметьевске +12..+17 градусов. Ожидается сильный ветер, местами порывами до 16 м/с. В отдельных районах может пойти небольшой дождь.

По данным синоптиков, в четверг в республику придет похолодание. В субботу ночью похолодает до -4..+1 градуса, днем воздух прогреется до +16 градусов. Также 30 апреля местами прогнозируется небольшой дождь.

Татьяна Леухина