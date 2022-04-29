На охранные услуги в детсадах Бугульминского района Татарстана направят 11,6 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В этом году в Татарстане на оказание охранных услуг в дошкольных образовательных учреждениях Бугульминского района выделят 11,6 млн рублей.

В комплекс работ входят охрана имущества, обеспечение пропускного режима на объектах, поддержание порядка в местах проведения массовых мероприятий и т. д. При чрезвычайных ситуациях исполнителю необходимо обеспечить прибытие группы быстрого реагирования не позднее 20 минут с момента поступления сигнала тревоги.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно техзаданию, 12-часовой пост охраны должен осуществляться с 7:00 до 19:00. Общее количество часов — 2 568. Оплата труда за 1 час составляет 130 рублей. Всего таких постов — 35. Срок оказания услуг: с 1 июня по 31 декабря 2022 года.

Недавно стало известно, что в Татарстане планируют капитально отремонтировать шесть детских садов за 139 млн рублей. В перечень задач входят отделочные работы в спальнях, игровых комнатах, кабинетах персонала и коридорах и т. д. Работы планируют завершить до 1 декабря 2022 года.

Диана Жиленкова