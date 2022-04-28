СИБУР стал экологическим партнером Казанского марафона — 2022

Фото: Ринат Назметдинов

СИБУР выступил экологическим партнером Казанского марафона — 2022. При поддержке компании на мероприятии будет организован раздельный сбор пластиковых бутылок для вторичной переработки. Специальные контейнеры для использованных пластиковых бутылок будут установлены на дистанции и в фан-зоне марафона, сообщает пресс-служба компании.

Также в рамках мероприятия пройдут мастер-классы и паблик-ток о том, как сделать спорт экологичнее. И оптимальным решением с точки зрения экологии, по словам директора Казанского марафона Вадима Янгирова, является переработка.

— На любом беговом событии важно обеспечить питьевой режим для спортсменов. Напитки в пластиковых бутылках остаются наиболее удобным вариантом для бегунов. В этом году мы ожидаем более 10000 участников, и для нас важно, чтобы использованные на забегах бутылки продолжили свой путь максимально экологично. С участием компании СИБУР, экологического партнера марафона, они станут частью новых полезных вещей, — отметил Янгиров.

Все собранные на марафоне пластиковые бутылки отправят на переработку, а затем они получат новую жизнь на предприятии СИБУРа в Башкирии. Полученное вторсырье будет использовано для производства «зеленой» гранулы Vivilen rPET, из которой в дальнейшем можно будет изготовить новые бутылки для напитков.

Казанский марафон пройдет 14—15 мая. Участники будут бежать на дистанции 3, 10, 21,1 и 42,2 км.

Также 14 мая посетители Экспо в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона, а 15 мая и гости фан-зоны марафона смогут стать участниками экологического воркшопа «Мастерская ресайклинга» и своими руками сделать сувенир из переработанных пластиковых крышечек — их можно принести с собой и сдать для переработки на мастер-классе.

Кроме того, 14 мая в 14.00 гости Экспо смогут принять участие в открытой дискуссии с экоактивистами и известными спортсменами о том, как сделать спортивные мероприятия экологичнее. Вход свободный.