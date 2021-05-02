В Казанском марафоне приняли участие 14 тысяч человек

Фото: Ринат Назметдинов

В Казанском марафоне сегодня приняли участие 14 тысяч человек. Об этом «Реальному времени» рассказали организаторы состязания.

Большинство участников (4,1 тыс.) пробежали на дистанции 10 км. По 3 тыс. человек пробежали дистанции 3 и 21,1 км. Еще 2 тысячи человек рискнули пробежать 42,2 км. В Timerkids приняли участие 1,7 тыс. человек, в TimerBaby — 200.

Среди зарегистрировавшихся на забег: люди из 29 стран мира, таких как США, Мексика, Германия, Ирландия и другие. Больше всего зарегистрировавшихся было из Татарстана, Москвы, Московской области, Башкирии, Санкт-Петербурга.

Фото: kzn.ru

«Реальное время» публикует видеорепортаж с кросса в столице Татарстана.