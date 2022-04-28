С 1 мая из Казани запустят новый авиарейс в Махачкалу

Фото: Максим Платонов

С 1 мая будут запущены новые авиарейсы из Казани в Махачкалу. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 40 минут.

По четвергам из Казани самолеты будут вылетать в 14.00 и приземляться в Махачкале в 16.35, обратно — в 17.40 с прибытием в столицу Татарстана в 20.25. В воскресенье вылеты из Казани назначены на 13.10 с прибытием в Махачкалу в 15.50, обратно — на 16.50 с прибытием в 19.30.

Фото: Максим Платонов

С 2 июня возобновятся рейсы из Казани в Калугу. Полеты будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и четвергам.

Дарья Акимова