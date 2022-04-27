В июне возобновятся рейсы из Казани в Калугу

Фото: Максим Платонов

Рейсы из столицы Татарстана в Калугу возобновятся со 2 июня. Полеты будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и четвергам, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Время в пути составит 1 час 45 минут. Вылет из Казани запланирован на 10:45, прилет — в 12:30. Обратный рейс из Калуги будет осуществляться в 13:15, прилет — в 15:05. Для каждого города указано местное время.

Фото: Максим Платонов

Также в этом месяце из Казани запустили авиарейсы до Санкт-Петербурга. Вылеты производятся по понедельникам, средам и пятницам. В полетной программе задействованы самолеты вместимостью до 189 пассажиров.



Диана Жиленкова