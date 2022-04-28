С 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая муниципальные парковки в Казани будут бесплатными

В Казани с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая в связи с празднованием Дня труда и Дня Победы муниципальные парковки будут бесплатными. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Согласно производственному календарю, 1 и 2 января текущего года приходились на субботу и воскресенье, поэтому в связи с переносом 3 и 10 мая в России являются выходными днями.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, 17 марта в Казани приостановили создание новых парковочных зон вдоль улично-дорожной сети города. Сейчас в городе на парковках организовали 6 011 мест. Решение о приостановке создания новых стоянок для автомобилей приняли для того, чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки на казанцев.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса в столице Татарстана была организована работа парковок по льготному режиму. Плата за парковку взималась только в будние дни с 7.00 до 18.00. В остальное время, по выходным и в праздники парковки оставались бесплатными.

С 10 февраля текущего года власти изменили режим работы стоянок: плату начали взимать с 08.00 до 19.00. В выходные и праздничные дни оставить машину на стоянке можно было бесплатно. Первые 15 минут на стоянке бесплатны, что гарантирует возможность беспрепятственно подъехать и войти и выйти из машины рядом со зданиями, расположенными в зонах платных парковок.

Максим Кокунин