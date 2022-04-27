В Татарстане за сутки подтвердились 224 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 224 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 27 апреля в Татарстане зарегистрирован 143 971 случай COVID-19. Выздоровел за весь период 137 861 человек, в том числе 226 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 972 человека, в том числе двое за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане за сутки зарегистрировано 226 новых случаев заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко