В Казани частично ограничат движение на улице Фучика

Фото: Олег Тихонов

В Казани на нескольких участках автомобильной дороги по улице Фучика временно ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С 27 апреля по 7 мая полностью закроют для движения транспорта и пешеходов местный проезд и тротуар, частично — проезжую часть возле домов №145а и №149. С 8 по 19 мая закроется центральный участок проезжей части возле дома №108.

Ограничения связаны с работами по выносу коммуникаций из зоны строительства на первом участке второй линии метрополитена.

Фото: Максим Платонов

В связи с подготовкой и празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казани будет временно ограничено движение автомобилей на ряде улиц, задействованных в проведении мероприятий. Так, движение перекроют на площади Тысячелетия 4 мая с 18 до 23 часов, в том числе от Профсоюзной до Батурина, 7 мая — с 16 до 22 часов, в том числе по Право-Булачной и Лево-Булачной до Чернышевского, а также с 17 часов 8 мая до 2.00 10 мая.



Дарья Акимова