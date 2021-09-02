В Казани утвердили проект реновации части территории у речпорта

В Казани утвердили проект реновации части территории у речпорта площадью 71,2 га, проект опубликован в сборнике документов мэрии города.



Границы территории остались такими же, как заявлялось ранее:

с севера — ул. Девятаева (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения [2-го класса]);

с северо-запада и запада — ул. Портовая, территория речного порта, берег Куйбышевского водохранилища;

с юго-запада — территория Казанского грузового речного порта, берег Куйбышевского водохранилища;

с юга — территория по ул. Меховщиков;

с юго-востока — территория Ново-Татарского кладбища;

с востока — ул. Меховщиков.

По плану на этой территории хотят образовать два микрорайона, которые будут частями планируемого жилого района. Планируется постройка пяти жилых комплексов.

Общая площадь квартир планируемой многоэтажной жилой застройки проекта планировки территории, согласно СП 54.13330.2016, составляет 324 800 кв. м, а расчетная численность населения планируемой многоэтажной жилой застройки проекта планировки территории составляет 14 436 человек.

Планируется построить детские сады, которые смогут вместить в общей сложности 1 140 детей. В проект планировки включили строительство детских садов на 880 мест, а еще реконструкцию детского сада с увеличением мест на 160 — до 260.

Кроме того, в качестве объектов общественного назначения планируется возведение торговых площадей (продовольственные и непродовольственные товары), опорного пункта охраны и других соцобъектов.

Для жителей предусмотрены места в общеобразовательных школах: 1 299 мест в школе на 1 600 мест, 376 мест в школе на 500 мест и 793 места в существующих общеобразовательных организациях в радиусе доступности: МБОУ «СОШ №41», МБОУ «СОШ №51» и МБОУ «СОШ №12».

Также в изначальном проекте говорилось о медуниверситете, в обновленной версии проекта сказано о строительстве медицинского кампуса с подземными автостоянками и коммерческими помещениями.

Освоение территорий под жилое строительство возможно после проведения работ по защите территории планируемого развития от затопления водами Куйбышевского водохранилища, а также снятия ограничений существующего гидротехнического сооружения «Волжская дамба». Освоение территорий возможно в случае соответствия градостроительного регламента территории планируемому освоению. Подробнее о первой версии проекта — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко