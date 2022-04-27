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«Нефтехимик» продлил контракты с тремя хоккеистами

18:24, 27.04.2022
«Нефтехимик» продлил контракты с тремя хоккеистами
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» продлил контракты с голкипером Азатом Шакировым, защитником Булатом Мотыгуллиным и нападающим Тимофеем Барсуковым. Все трое являются воспитанниками нижнекамского хоккея.

С Шакировым контракт рассчитан на 2 года. Минувший сезон вратарь отыграл на уровне МХК в команде «Реактор».

С 22-летним Мотыгуллиным заключен двусторонний контракт с возможностью опускать игрока в ВХЛ и поднимать в первую команду, выступающую в КХЛ. В минувшем сезоне защитник выступал в ВХЛ в составе ижевской «Ижстали».

С 19-летним Барсуковым подписан трехсторонний контракт (КХЛ/ВХЛ/МХЛ) сроком на 2 года. Большую часть чемпионата провел в «Реакторе» в МХЛ.

Эрик Добролюбов
СпортХоккей Татарстан

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