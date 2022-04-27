Собчак о потопе в Казани: «Третья столица, ну ты чего»

Видеокадрами затопленных улиц Казани поделилась российская журналистка Ксения Собчак. Она опубликовала их в своем Telegram-канале.

— Подписчики шлют видео из Казани — после дождя. Третья столица, ну ты чего, — говорится в сообщении Собчак.

Фотографиями и видео с затопленными казанскими улицами продолжают делиться пользователи социальных сетей. На них видно, как некоторые местные жители передвигаются по городу без обуви.

После дождя на дорогах столицы Татарстана образовались 9-балльные пробки. Заторы появились на улицах Вишневского, Достоевского, Ершова, Тукая, Лево- и Право-Булачной, Салимжанова, Щербаковском переулке и других.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, неустойчивая погода в целом по республике ожидается и завтра, 28 апреля. А уже в пятницу, 29 апреля, и в субботу, 30 апреля, осадки маловероятны.

Диана Жиленкова