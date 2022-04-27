АСВ установило рекорд продаж активов ликвидируемых организаций: свыше 6,5 млрд рублей за квартал

Объем продаж активов ликвидируемых финансовых организаций в I квартале 2022 года стал рекордным для Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Так, по данным пресс-службы, за три месяца нынешнего года госкорпорация реализовала их имущества более чем на 6,5 млрд рублей. Это на 0,5 млрд рублей больше, чем за этот же отрезок времени прошлого года. Эта сумма стала рекордной для агентства.

Около ее половины составили поступления от недвижимости — свыше 3,3 млрд рублей. Немногим меньше было выручено за права требования к физическим и юрлицам — 2,6 млрд рублей. На третьем месте ценные бумаги — они принесли порядка 0,5 млрд рублей. Также в списке реализованного имущества можно встретить транспорт, оборудование, драгоценные камни, монеты и предметы искусства. О том, какие средства были получены от продажи банкротных активов в Татарстане, в пресс-релизе не уточняется.

Фото: Максим Платонов

Сейчас под управлением АСВ находится более 400 ликвидируемых финансовых организаций, и это « значительный объем имущества, которое необходимо реализовать, чтобы вернуть кредиторам их средства в максимально возможном объеме». Агентство оптимизировало процедуру продажи активов, стандартизировало и автоматизировало многие процессы.

— В результате возросли интенсивность и результативность торгов. С 2019 года — времени начала внедрения новых подходов — их количество возросло на 28%, объем продаж увеличился в 1,8 раза. При этом средний срок начала продажи имущества сократился до 5,5 месяца, — комментирует эти результаты первый заместитель гендиректора АСВ Мария Филатова. Кроме того, по ее словам, в конце прошлого года госкорпорация модернизировали специализированный портал «Торги АСВ», и сейчас он отвечает всем требованиям к таким площадкам.

Любовь Шебалова