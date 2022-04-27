Госкомитет Татарстана по тарифам начал принимать заявки на установление тарифов в цифровом виде

Госкомитет Татарстана по тарифам переходит на электронный формат взаимодействия с поставщиками энергетических и коммунальных ресурсов при установлении тарифов на 2023 год. Цифровизация осуществляется на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. На платформе государственного сервиса появилась новая функция, которая предусматривает подачу заявки на установление тарифа в цифровом виде. Как сообщила пресс-служба тарифного органа, в электронный формат переведена подача заявок на основные категории жизнеобеспечения.

— Это заявки на установление регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в электроэнергетике и установление сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, а также установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Последовательность действий при подачи заявки через сервис «Госуслуги» максимально упрощена — для подачи надо зайти на портал выбрать раздел «Услуги для бизнеса» и перейти в подраздел «Госкомитет по тарифам».

До конца апреля Госкомитет планирует перевести в электронный формат еще 9 услуг для заявителей. Перевод в электронный формат призван повысить открытость и прозрачность принятия тарифных решений, ускорить процесс цифровизации тарифного регулирования в Татарстане».

Луиза Игнатьева