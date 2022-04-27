Детскую поликлинику в Дербышках планируют сдать к 2023 году

Детскую многофункциональную поликлинику №6 в Дербышках планируют сдать в первом квартале 2023 года. Она будет обслуживать сам поселок и соседние жилые массивы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

— В течение этого года мы должны завершить основные работы по строительству и приступить к внутренней отделке здания. В следующем году планируется завоз медицинского оборудования, — рассказал генеральный директор ООО «Алтын Групп» Марат Сафин.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Сафин добавил, что работы идут в соответствии с графиком. Сейчас уже закончено подведение сетей водопровода, а также залит фундамент под строительство здания. По планам поликлиника будет пятиэтажной и рассчитана на 180 посещений в смену. В ней будет работать 245 врачей: педиатров и узкопрофильных специалистов.

Как рассказал начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, в поликлинике будет травматологическое отделение, инфекционный блок, лаборатория и дневной стационар. Последний будет рассчитан на 15 пациентов в день. Строительство ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Изображение: техническая документация

Сейчас в Дербышках уже есть два филиала детской поликлиники №6, но они располагаются на первых этажах жилых домов и не справляются с потоком пациентов. О строительстве полноценного медицинского учреждения говорили еще в 2019 году, и сейчас просьбы местных жителей начинают исполняться. Как выяснило «Реальное время», строительство ведется на месте закрытой поликлиники №8. Рядом есть детский сад №171 «Радуга», парковая зона дворца культуры им. С. Саид-Галиева.

Артем Гафаров