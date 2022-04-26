Казанских сыроделов накажут за поставки не тех продуктов Комбинату школьного питания Твери

Казанского производителя привлекли к ответу за «пальму» в сыре

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям выиграло суд против татарстанского производителя молочной продукции ООО «Сыркомбинат». По мнению инспекторов, казанская фирма под видом сыра продавала сырный продукт на основе пальмового масла.

Поводом для судебного разбирательства стала внеплановая проверка, по результатам которой в тверском комбинате школьного питания взяли пробу казанской продукции «Сыр Российский с м.д.ж. в сухом веществе 50%». Сухим лабораторным языком в исковом заявлении было указано об обнаружении растительных масел и жиров на растительной основе (сыр же должен содержать животные масла и жиры): «методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием» обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе, а именно: «бета-ситостерин», «кампестерин», «стигмастерин».

Все это допускается в пищевой промышленности, но тогда и название продукта должно быть соответствующим: не сыр, а сырный продукт.

Все это допускается в пищевой промышленности, но тогда и название продукта должно быть соответствующим: не сыр, а сырный продукт. Фото: lookbio.ru

Административный протокол на компанию составили в конце января 2022 года, тогда же обратился в АС РТ с заявлением о привлечении ООО «Сыркомбинат» к административной ответственности. В частности, за нарушение изготовителем требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», которая должна быть при использовании по назначению безопасной. Сыр же определяется именно как «молочный продукт или молочный составной продукт, произведенный измолока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов переработки молока с использованием или без использования специальных заквасок. Другими словами, в пищевом молочном продукте «сыр» не допускается замена молочного жира жирами немолочного происхождения, в том числе растительными жирами» ни в каком количестве. В противном случае наименование продукта на этикетке — при замене молочного жира жирами немолочного происхождения — должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира».

В казанском «Сыркомбинате» вину возложили на поставщиков

Казанский производитель должен был и мог предположить «возможность наступления отрицательных для себя последствий такой деятельности, в том числе связанных с неиспользованием или ненадлежащим исполнением принятых на себя обязательств по соблюдению законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов», указали проверяющие.

В свою очередь руководство фирмы перенесло всю ответственность на неких недобросовестных поставщиков, которые доставили тверскому комбинату не те продукты.

— Недобросовестные игроки рынка продовольственной продукции осуществляют подмену товаров низкого качества в упаковку добросовестных производителей, которые производят качественный товар. Качественный же товар ООО «Сыркомбинат» и других аналогичных производителей нарушители помещают в упаковку «брендовых» производителей и таким образом получают двойную выгоду за счет незаконной переупаковки товара, — заявили сыроделы.

Однако, указанные доводы ответчика являются предположительными и не

подтверждаются материалами дела, решил суд.

Фирме выписали штраф в 50 тысяч рублей, ее учредитель открыл новую

Тверские и ярославские надзорные органы не поверили казанским сыроделам, тем более что компания не представила суду доказательств подмены, произведенной ООО «Сыркомбинат» продукции. А сама она уже неоднократно была «поймана за руку» по аналогичным нарушениям и также проиграла дела.

Руководство фирмы перенесло ответственность на недобросовестных поставщиков, которые доставили тверскому комбинату не те продукты. Фото: tver.ru

В итоге Арбитражный суд Татарстана принял решение не в пользу казанской компании, правда, наказав ее по минимальному размеру штрафа, положенного за нарушение статьи 4.1.1. КоАП РФ. Представили предприятия на заседании сослались на «тяжелое имущественное положение», сообщили о задолженности перед поставщиками и «непогашенных займах». По их словам, фирма сейчас нуждается в деньгах для закупки сырья. Видимо производителя пожалели и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Впрочем, проверить утверждения компании не представляется возможным, фирма была зарегистрирована лишь в мае прошлого года, и в открытом доступе информации о ее итоговых финансовых показателях за 2021 год — нет.

Зато основателю и руководителю «Сыркомбината» Флорису Вакказову принадлежат еще две странные компании: одна, основанная в январе 2021 года, находится в стадии ликвидации с 4 марта 2022 года — это ООО «Сырзавод», показавший скромную выручку за прошлый год в размере 216 тысяч рублей и убыток в размере 204 тысяч.

А уже 2 марта 2022 года тот же Вакказов открыл новую компанию ООО «Милкопат» с уставным капиталом в 20 тыс. рублей в Камском Устье, где фактически осуществлял свою деятельность «Сыркомбинат», согласно материалам суда (Казань была лишь местом регистрации фирмы).

Тверской комбинат мог смутить и прежний фактический адрес работы сырного завода в самом Камском Устье, который прославился в последние годы производством сыра камамбер.

Сергей Афанасьев